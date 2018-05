Napoli: Carfagna (Fi), su rendiconto stop dei revisori e tracollo dei servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è tanto, troppo ancora da fare - ha proseguito la Carfagna -, come completare la razionalizzazione delle partecipate, molte delle quali con il bilancio in rosso, una su tutte la Anm. Quanto alla dismissione degli immobili, il comune ha incassato finora appena 4 milioni di euro non riuscendo neppure ad introitare le entrate derivanti dalla gestione dell'illuminazione delle lampade votive. La conseguenza più grave di questo quadro drammatico è il tracollo dei servizi. Se infatti per le politiche sociali erano stati stanziati 102 milioni in realtà sono stati impegnati solo 74 milioni e pagati appena 28, ossia meno di un terzo; per il trasporto pubblico sono stati stanziati 380 milioni ma sono stati impegnati 251 milioni e pagati solo 61; per politiche giovanili, sport e tempo libero a fronte dei 32 milioni previsti sono stati pagati meno di due milioni". "Si è ancora in attesa della svolta promessa dal sindaco de Magistris e dalla sua giunta", ha concluso Carfagna. (Ren)