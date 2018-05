Napoli: Mercogliano (Fdi), sindacatura De Magistris fiera delle cose inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare voce alle comunità extracomunitarie presenti in città è un'altra trovata propagandistica dell'amministrazione de Magistris che si è caratterizzata in questi anni per il nichilismo dei diritti civili, per la riconoscenza politica ai centri sociali paladini della sua finta rivoluzione, ai quali ha regalato patrimonio immobiliare del Comune di grande prestigio e dal quale si sarebbero potuti ricavare introiti destinando strutture come l'ex Asilo Filangieri ad altra destinazione d'uso e per i fallimenti di Napoli Sociale e Bagnoli Futura, con la mancata riqualificazione dell'intera area flegrea che avrebbe potuto rilanciare l'economia e il lavoro in città. Senza pensare alla farsa tragicomica di Edenlandia, che ogni anno subisce l'affronto di un nuovo annuncio di riapertura a convenienza del Sindaco". Così Luigi Mercogliano, componente dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia e responsabile campano del Dipartimento Vita e Famiglia del Partito di Giorgia Meloni, alla notizia del voto agli extracomunitari per l'elezione in consiglio comunale di un loro rappresentante. (segue) (Ren)