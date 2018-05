Napoli: condannato amministratore unico Pellini Srl per non aver rimosso rifiuti abbandonati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito ad un sopralluogo della Polizia municipale e al sequestro dell'area interessata dalla presenza di rifiuti, il Comune di Acerra aveva emesso, infatti, l'Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei confronti del legale rappresentante della società proprietaria del terreno, alla quale lo stesso non aveva ottemperato. Al Comune, inoltre, sempre con sentenza del 16 maggio 2018, sono stati riconosciuti anche i danni patiti dalla parte civile. In più, non avendo ottemperato la ditta Pellini Srl a quanto disposto con Ordinanza n. 39/2016, il Comune di Acerra ha effettuato la rimozione dei rifiuti in danno alla ditta e, in data 17 maggio 2018, ha anche diffidato lo stesso legale rappresentante della Società Pelini Srl a corrispondere all'Ente comunale, entro 10 giorni, le somme utilizzate per l'intervento realizzato. (Ren)