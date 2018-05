Campania: Beneduce (Fi), presentata mozione per Rete Città del sollievo anche in Campania

- "La promozione della cultura del sollievo per migliorare la qualità della vita delle persone malate e con limitata aspettativa di vita è un dovere etico e solidale". Così Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile dipartimento Sanità di Forza Italia, che questa mattina ha presentato una mozione per l'istituzione della Rete regionale delle Città del sollievo. "La proposta dell'istituzione della Rete regionale del Sollievo in Campania - ha spiegato -, nasce dalla necessità di un'azione sinergica tra i vari servizi assistenziali. Mettere in rete i comuni capoluogo di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno significa rafforzare le azioni per la lotta al dolore nel rispetto della dignità di chi soffre". "In Italia è attiva la Rete nazionale del Sollievo, promossa dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti onlus, a cui hanno aderito 20 comuni del Nord", ha sottolineato la Beneduce, per la quale si tratta di "un' esperienza significativa che ha come fine l'umanizzazione delle cure e l'affrancamento dal dolore attraverso la rete di comuni che hanno sul proprio territorio realtà socio-sanitarie dedicate alla ricerca, al ricovero, alla cura e all'accoglienza delle persone malate". "Auspico che il governo regionale si faccia promotore di una cultura del sollievo, perché sulle cure palliative e terapia del dolore c'è ancora tanto da fare", ha concluso. (Ren)