Economia: Srm, da miglioramento gestione rifiuti imprese europee risparmierebbero 600 mld

- Il nuovo paradigma dell’economia circolare, basato sul riutilizzo nel ciclo produttivo di scarti e rifiuti industriali, sarebbe particolarmente adatto allo sviluppo di un’industria nel Mezzogiorno capace di integrare crescita economica e ambiente. Lo ha sottolineato Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno, nella ricerca, presentata oggi al Banco di Napoli, dal titolo "Il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular economy". Dai dati è emerso, infatti, che l’industria del riciclo in Italia produce 12,6 miliardi di euro di valore aggiunto, circa l’1% dell’intero Pil italiano. "Una transizione verso un’economia circolare - ha scritto Srm -, abilitata dalla rivoluzione tecnologica in atto, secondo alcuni studi, comporterebbe per i settori Food, Mobilità e Costruzioni, dal 2030 in poi, un vantaggio competitivo per le imprese europee di 1.800 miliardi di euro all’anno, un aumento della produttività europea superiore al 3% annuo e quindi un incremento del Pil di oltre 7 punti percentuali. Il solo miglioramento della gestione dei rifiuti determinerebbe un risparmio alle imprese europee di 600 miliardi di euro". Tra i grandi Paesi europei, l’Italia è risultata sia il paese con la quota maggiore di recupero di materia prima nel sistema produttivo, il 18,5%, e sia quello con la quota maggiore di materia circolare impiegata dal sistema produttivo, quasi un quinto del totale (18,5%), ben davanti alla Germania (10,7%) unico Paese più forte dell'Italia nella manifattura. (Ren)