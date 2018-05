Sud: Barracco (Banco di Napoli), pronti a sostenere realtà positive per favorire ripresa duratura

- È stata presentata oggi, nel corso di un convegno nella sede del Banco di Napoli, la ricerca realizzata da Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, dal titolo “il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular economy”, sesto volume della collana di studi sui settori manifatturieri di punta del Mezzogiorno. Il convegno è stato introdotto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, per il quale "il Mezzogiorno è ricco di realtà positive che il Banco di Napoli è pronto a sostenere per favorire una ripresa duratura e dimostrano che anche nel Sud sono presenti aziende con caratteristiche competitive vincenti e ben integrate nella filiera nazionale ed internazionale". "Il nostro intento - ha aggiunto - è quello di far luce sulle filiere eccellenti del Mezzogiorno, nelle quali c’è capacità di fare impresa, spirito imprenditoriale, internazionalizzazione e voglia di misurarsi concretamente con le migliori realtà internazionali". (segue) (Ren)