Campania: Fasano (Ugl), occorre forte sinergia per far ripartire settore trasporti

- "Occorre una forte sinergia tra Istituzioni, aziende di trasporto e sindacati per garantire a Napoli, all'area metropolitana e a tutta la Campania un sistema di trasporti basato su una mobilità sostenibile ed integrata che valorizzi le risorse umane impegnate nel settore e sostenga la vocazione turistica del territorio, dando slancio allo sviluppo economico ed occupazionale di Napoli e della Campania". E' quanto ha affermato il neo eletto segretario provinciale della Ugl F.N. Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano, a valle del IV Congresso provinciale di Napoli della Ugl Autoferrotranvieri, dal titolo "Napoli: più trasporto per muovere il futuro", che si è tenuto oggi al Centro Congressi "Tiempo". "Purtroppo, le esigue risorse, l'insufficiente connessione tra le infrastrutture, l'inadeguatezza di un sistema intermodale e l'assenza di una strategia dei trasporti a lungo termine stanno portando alla deriva un settore che rappresenta l'ago della bilancia per la crescita del territorio", ha aggiunto Fasano, per il quale "occorre una svolta nel Sindacato che deve riorganizzarsi e riformarsi per poter affrontare al meglio i continui mutamenti della cultura del lavoro". "Nel corso del Congresso - ha sottolineato Fasano - sono stati oggetto di confronto i temi della sicurezza degli addetti del settore, le proposte di riforme del welfare aziendale e le prospettive future del trasporto pubblico locale, anche e soprattutto in previsione delle prossime gare regionali del Tpl".(Ren)