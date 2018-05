Confcooperative: Lavoro e Servizi Campania, eletto il nuovo consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Napoli, presso l’Ipogeo della Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, l’Assemblea delle cooperative di produzione e lavoro nella rete di Confcooperative Lavoro e Servizi Campania. L’Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio, confermando alla sua guida il presidente Umberto Amoroso. Con Amoroso lavoreranno i Consiglieri: Benedetto Pistoia, Pasquale Cervero, Claudia Pinto, Raffaele Silvestro, Valerio Sada, Linda Auricchio e Paolo Riccelli. “Veniamo da un periodo di profonde trasformazioni. Ci attende un periodo di lavoro intenso. In prima linea devono esserci i cooperatori, deve esserci la cooperazione, con il suo modello di impresa, ed in particolare la cooperazione di produzione e lavoro. Al centro delle nostre azioni ci saranno sempre le cooperative, come quelle eccellenze che abbiamo scelto di valorizzare anche durante i nostri lavori” ha detto Amoroso. Ad Amoroso il Presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea, ha consegnato il mandato di continuare a lavorare nel segno della prossimità e dell’ascolto delle cooperative, edificando reti e connessioni, anche intersettoriali.(Ren)