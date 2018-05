Trasporti: contro dismissione del Garittone Guangi (FI) e Esposito (PD)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No alla dismissione del deposito Anm del Garittone. Sono tornati a ribadirlo oggi, nel corso della seduta della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, i Consiglieri Salvatore Guangi (FI) e Aniello Esposito (PD). "Se l'obiettivo è quello di razionalizzare la spesa di un'azienda in seria difficoltà questo è il modo peggiore per farlo", hanno sottolineato i consiglieri per i quali "il deposito del Garittone è e resta assolutamente strategico per l'intera area nord di Napoli". "Eliminare un'infrastruttura che serve un territorio sul quale transitano ogni giorno quasi mezzo milione di persone è fuori da ogni logica, anche di quella del risparmio visto che, dovendo essere smistati presso i depositi di Cavalleggeri e di Piazza Carlo III, i mezzi sarebbero sottoposti non solo a maggiori consumi ma anche a maggior usura". Per Guangi ed Esposito "non è con operazioni di facciata che si convincono i giudici del Tribunale fallimentare ma presentando un piano di rilancio aziendale ispirato alla sobrietà e al rilancio della produttività aziendale".(Ren)