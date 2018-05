Campania: Borrelli (Verdi), a 40 anni dalla legge sull'aborto record negativo in regione

- "Una cosa sono le legittime convinzioni personali, altra cosa sono le leggi italiane che vanno rispettate senza alcuna distinzione e, purtroppo, in Campania si continua a non garantire il rispetto della legge sull'aborto costringendo molte donne a portare avanti questa difficile scelta nell'illegalità e nell'insicurezza". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, intervenendo al convegno promosso dal Comitato in difesa della legge 194 nella sala consiliare della Città metropolitana di Napoli, nel 40° anniversario della legge che ha regolamentato l'aborto in Italia e ricordando che "la stragrande maggioranza dei ginecologi che lavorano per la sanità pubblica si dichiarano obiettori, spesso solo per convenienza". (segue) (Ren)