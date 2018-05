Napoli: condannato amministratore unico Pellini Srl per non aver rimosso rifiuti abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla mancata ottemperanza all'Ordinanza n.39 del 3/06/2016 emessa dal Comune di Acerra, per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in Contrada Lenza Schiavone, (foglio 3 particella 70), il Giudice del Tribunale di Nola, sezione penale, all'udienza del 16/05/2018 ha condannato per omessa bonifica, Fabiani Giuseppe, amministratore unico della Pellini Srl, proprietaria del fondo, con una pena di otto mesi di reclusione ed euro 15mila di multa. Il Sindaco del Comune di Acerra, Raffale Lettieri, era parte offesa nel procedimento penale contro il legale rappresentante della ditta proprietaria del fondo, per il reato di omessa bonifica perché, pur essendo stato ordinato all'amministratore unico di rimuovere i rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato, non provvedeva al prescritto recupero dello stato dei luoghi. (segue) (Ren)