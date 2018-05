Governo: Laboccetta (Polo Sud), sarà il Sud a rifiutare mance ed assistenzialismo

- “Il parallelo che qualcuno sta facendo in Forza Italia con quel che inizio' nel 2010 e si concretizzo' nel 2011 e' totalmente errato. All'epoca vi fu un vero e proprio colpo di stato, promosso dal Presidente Giorgio Napolitano e dal Presidente della Camera Fini, con l'avallo di alcune cancellerie internazionali. Il mio libro, come e' ben noto, non e' stato mai smentito al riguardo. E Berlusconi lo sa bene. Oggi il quadro e' ben diverso. Puo' piacere o no ma Salvini e Di Maio hanno voluto fare un accordo alla luce del sole. Non sappiamo che effetti produrra' e se reggera'. Ma a questo punto bisogna saper prendere atto. Ed incalzarli affinche' gli Italiani non subiscano ulteriori danni cosi come e' accaduto con i governi Renzi e Gentiloni. Dispiace dover registrare che nel programma contratto il Mezzogiorno e' stato sostanzialmente non considerato. Tocchera' al popolo del Sud organizzarsi con nuovi strumenti in maniera forte e costruttiva rifiutando mance ed assistenze mortificanti”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del movimento di opinione Polo Sud.(Ren)