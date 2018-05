Napoli: sequestrato cantiere con amianto ai Quartieri spagnoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ditta esecutrice - è scritto in una nota della polizia municipale di Napoli -, una volta accortasi che la condotta era in amianto, avrebbe dovuto interrompere i lavori e procedere con un piano di rimozione idoneo e supervisionato dalla Asl competente. Gli operai dell'impresa, invece, hanno proceduto con la distruzione a suon di mazzola della condotta da sostituire sebbene costituita da amianto, e a disperderne i frammenti nello scavo creatosi unitamente ad altri detriti, utilizzandolo come riempimento della buca". Il cantiere è stato posto a sequestro giudiziario, la ditta esecutrice ed il condominio deferiti all'autorità giudiziaria e l'amianto presente, a spesa dei denunziati, fatto rimuovere da ditta specializzata per il successivo smaltimento. (Ren)