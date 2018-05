Economia: Srm, Italia secondo paese in Eu per valore aggiunto manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia rappresenta il secondo paese europeo in termini di Valore aggiunto manifatturiero, ben 245,5 miliardi di euro (11,4% del totale europeo, prima la Germania con il 30,1%). Il dato è emerso dalla ricerca di Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno, dal titolo "Il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular Economy", presentata oggi al Banco di Napoli. Secondo la ricerca, nel 2017 l’export manifatturiero dell’Italia sui mercati globali è stato di quasi 430 miliardi di euro, in crescita del 7,4% ed il saldo commerciale dell’Italia con l’estero è stato positivo per circa 96,7 miliardi di euro. Ad essere impegnate nelle produzioni manifatturiere, risultano ben 390.000 imprese italiane, un numero che colloca l’Italia al primo posto in Europa (19% delle imprese europee). (Ren)