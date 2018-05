Sud: Srm, oltre 10mila imprese innovative nel Mezzogiorno

- Oltre 10.000 imprese, con oltre i dieci addetti, nel Mezzogiorno, hanno fatto investimenti in innovazione ed hanno parametri che le rendono quindi innovative. Queste imprese sono più concentrate rispetto alla media nazionale nell’Internet of Things (10,2% contro 9,9%), nelle vendite on line (11,9% contro 11,4%) e dei Big Data Analytics (6% contro 4,9%), settori nei quali il Mezzogiorno spicca per qualità innovativa. Questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca presentata oggi al Banco di Napoli da Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno, dal titolo "Il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto competitivo e innovativo, tra Industria 4.0 e Circular economy”, sesto volume della collana di studi sui settori manifatturieri di punta del Mezzogiorno. (Ren)