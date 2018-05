Napoli: Mercogliano (Fdi), sindacatura De Magistris fiera delle cose inutili (2)

- "Questa ennesima fiera del nulla - ha proseguito Mercogliano - forse a qualcosa servirà. Auspico infatti che l'opposizione presente in consiglio comunale interroghi quotidianamente il futuro esponente delle comunità extracomunitarie che sarà eletto in consiglio sulle continue risse provocate nelle aree periferiche della città dai suoi elettori, specialmente nelle zone della Ferrovia e chieda conto del degrado che specialmente nel Vasto e a Gianturco contribuiscono ad alimentare le comunità africane e cinesi che ormai sono diventate proprietarie impunite di quelle zone, nelle quali di napoletano e di italiano è rimasto ben poco". "Questa - ha concluso l'esponente di Fdi - non è integrazione, queste è solo propaganda. Materia nella quale il sindaco di Napoli non è secondo a nessuno nel suo ruolo". (Ren)