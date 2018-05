Caserta: i carabinieri rintracciano 81enne accusato di reati sessuali commessi 40 anni fa in Gran Bretagna

- I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, in Mignano Monte Lungo (Ce), su segnalazione del M.I. – DPCP – SCIP – SCHENGEN, hanno individuato e tratto in arresto un 81enne del posto, destinatario di mandato di arresto europeo ai fini estradizionali. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria Britannica per abusi sessuali su minori e pedopornografia. I reati contestati all’anziano sarebbero stati commessi in Gran Bretagna tra il 1970 e il 1974. Le vittime, due sorelle all’epoca dei fatti minorenni, solo successivamente hanno denunciato almeno 9 episodi di gravi molestie sessuali subite. L’arrestato, dopo formalità di rito, è stato tradotto presso casa circondariale di Cassino (Fr).(Ren)