Campania: M5S, operazione verità su debiti e destino dei lavoratori Consorzio Bonifica Sarno

- "Il destino del Consorzio di Bonifica del comprensorio del Sarno è quello di una nave che, dopo aver imbarcato acqua per anni, sta per andare a picco nell'indifferenza del governo regionale, trascinando con sé lavoratori senza più certezze del loro futuro occupazionale. A tutt'oggi il debito del Consorzio ammonta a oltre 50 milioni di euro e da tre anni si è in attesa dell'uscita dal commissariamento. Nel decreto di nomina del commissario straordinario Rosario D'Angelo viene specificato il suo ruolo di traghettatore dell'ente verso elezioni che non sono più convocate. Oggi ci troviamo al cospetto di un paradosso. Da un lato è in atto un'operazione di prepensionamento di 14 dipendenti e di trasformazione dei contratti per tutti gli altri dipendenti da full time a part time, a seguito di un tentativo di dar vita a procedure di esubero. Dall'altro, non c'è alcun cenno a toccare i supercompensi dei dirigenti, che restano al loro posto nonostante stiano contribuendo a trascinare il Consorzio nel baratro. Così come resta al suo posto un commissario che ha mostrato di aver messo in campo misure assolutamente fallimentari per provare ad uscire dalla situazione debitoria". E' quanto denunciano il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello e il consigliere regionale M5S Michele Cammarano, firmatari di un'interrogazione a risposta scritta al governatore De Luca.(Ren)