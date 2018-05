Napoli: alla Domus Ars il 24 maggio serata dedicata a Concetta Barra (2)

- "La decisione di parlare di Concetta Barra è nata dall'ammirazione che da sempre ho per lei e dalla voglia di far trasparire, attraverso la sua vita di donna e cantante, la sua straordinaria anima semplice. Concetta riusciva a darsi sul palcoscenico con la sana semplicità che non vuole fronzoli o sovrastrutture, senza nascondersi dietro a impalcature fatte di protocolli e veli strategici per apparire ciò che non era. Era una donna piena di talento. Riusciva ad arrivare a tutti con prepotente calore così com'era. Concetta metteva dinanzi a tutto l'arte e si sentiva suo strumento. Mai egoista nel darsi al pubblico. Mai "prima se stessa" a discapito del fluire delle emozioni che dovevano correre a beneficio della musica o del verso recitato. Un'artista vera che non aveva bisogno di intolettare il suo apparire per arrivare al cuore di tutti. "La Procidana" vuole far emergere questa Concetta che con seria dedizione e autentico cuore ha saputo donare al panorama della canzone napoletana un'elegante e autentica figura di artista completa", ha spiegato la cantante Maria Marone. (segue) (Ren)