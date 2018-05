Campania: Borrelli (Verdi), a 40 anni dalla legge sull'aborto record negativo in regione (2)

- "Il fatto che l'88% dei ginecologi che lavorano nelle strutture sanitarie pubbliche si dichiari obiettore di coscienza, una sorta di record mondiale, nei fatti, rischia di annullare il diritto ad abortire in condizioni di sicurezza e gratuitamente o comunque a garantirlo tra mille difficoltà, spingendo le donne a soluzioni alternative e meno sicure" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "diverse donne hanno denunciato che non hanno potuto abortire in un ospedale pubblico perché il medico era obiettore ma che si sono ritrovate poi lo stesso medico che praticava aborti nelle cliniche private". Borrelli ha poi ricordato di aver proposto che "le Asl e gli ospedali campani valutino, nei limiti imposti dalla legge, la possibilità di prevedere, nei centri per l'interruzione volontaria di gravidanza, assunzioni di ginecologi vincolati all'obbligo di non dichiararsi poi obiettori di coscienza". (Ren)