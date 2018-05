Governo: Ronghi (Sud protagonista), angosciante Di Maio ministro del Lavoro

- "L’aspetto più angosciante del contratto tra Lega e M5S riguarda il lavoro e l’ipotesi che il leader dei 5 stelle Di Maio possa diventare Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, avendo scarse esperienze di lavoro, nessuna di governo e cultura dell'assistenzialismo". E’ quanto ha affermato il segretario federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi. “Il governo populista non nasce con le migliori premesse – ha sottolineato Ronghi – avvantaggiando, con la flat tax, i redditi più alti e le imprese che sono concentrate nelle regioni del Nord, e non prevedendo alcunchè di positivo per il Sud, al quale si parla il solo linguaggio del reddito di cittadinanza". “L’assistenzialismo è il peggiore male per il Sud che, invece, avrebbe bisogno della fiscalità di vantaggio per attrarre nuove imprese e per creare lavoro vero e della Macro Regione Meridionale per dare forza al Mezzogiorno e renderlo protagonista del Paese dal punti di vista economico e occupazionale”, ha concluso il leader del movimento sudista. (Ren)