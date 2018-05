Campania: nasce la Consulta di Garanzia Statutaria, organo di alta consulenza giuridica della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’unico rammarico – ha concluso l’esponente del gruppo “De Luca Presidente” – è che una legge tanto importante non sia stata condivisa dalle opposizioni”. “In Commissione non è stato possibile trovare una convergenza perché noi abbiamo proposto il gettone per ogni singolo parere, sul modello della Regione Toscana, in questo modo la Consulta costerebbe 44 mila euro all’anno per dieci pareri all’anno, mentre, secondo quanto previsto dalla proposta di legge, avrà un costo di 140 mila euro per quest’anno e di 290 mila euro per ciascun anno successivo. In questo modo ci sarebbe l’efficienza e la giusta remunerazione per il lavoro svolto e quando esso viene effettivamente svolto”– ha detto Luigi Cirillo (M5S). “Una Consulta statutaria che valuti la conformità delle leggi regionali allo Statuto non serve a nulla, come dimostrato dall’esperienza delle altre Regioni”– ha sottolineato la consigliera Valeria Ciarambino (M5S). “Il tema della Consulta di Garanzia Statutaria solleva ancheun tema importante relativo all’amministrazione del Consiglio regionale, che è demandata all’Ufficio di Presidenza e che va potenziata, valorizzando il personale del Consiglio e della Giunta e, quindi, a costo zero. Con la Consulta di Garanzia Statutaria, invece, si supplisce a questa azione auspicabile, gravando di un costo ulteriore l’amministrazione regionale”– ha detto il capo dell’opposizione di centrodestra, Stefano Caldoro, che ha annunciato il voto contrario. Il Consiglio è, dunque, passato all’esame dell’art. 1 della proposta di legge, oggetto di numerosi emendamenti del gruppo del Movimento 5 Stelle, con Cirillo che ha chiesto la verifica del numero legale su ogni votazione. Il venir meno dello stesso ha, quindi, determinato la fine della seduta. (Ren)