Privacy: i commercialisti sulla nuova normativa voluta dall'Unione Europea

- "La nuova normativa sulla privacy voluta dall'Unione Europea, entrerà in vigore dal 25 maggio. La novità di oggi è che il Garante oggi ha approvato il protocollo che aggiorna la famosa 'Convenzione 108/1981'. È una notizia eclatante soprattutto per i professionisti, perché questo aggiornamento ci obbligherà a seguire il regolamento, a lavorare con maggiore attenzione agli obblighi di trasparenza ed a tutto ciò che riguarda le procedure di violazione dei dati personali. Ci saranno aggiornamenti anche per le decisioni automatizzate". Lo ha detto Paola Zambon, coordinatrice gruppo di lavoro Privacy del Consiglio nazionale dei commercialisti, aprendo il forum "Gdpr: un dato di fatto!... Tu a che punto sei?", nella sala conferenze dell'Odcec di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. "Il General Data Protection Regulation potrà offrire nuove opportunità ai professionisti, aprendo scenari consulenziali", ha evidenziato Vincenzo Tiby, consigliere delegato dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. (segue) (Ren)