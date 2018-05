Napoli: Carfagna (Fi), su rendiconto stop dei revisori e tracollo dei servizi

- "I forti rilievi espressi dai revisori dei conti, che hanno congelato il loro parere in attesa di specifici e immediati interventi del consiglio comunale, confermano l'allarmante situazione del bilancio del Comune di Napoli più volte denunciata in aula da Forza Italia". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. "Ad oggi l'ente non ha ancora adottato un nuovo regolamento di contabilità né redatto l'inventario propedeutico alla classificazione dello stato patrimoniale", ha aggiunto la Carfagna, sottolineando: "I revisori certificano la scarsa e conclamata capacità di riscossione sia delle entrate proprie che dei proventi degli immobili e stigmatizzano il ricorso sistematico all'utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento delle spese correnti. E ancora, tra i rilievi, figurano debiti fuori bilancio per 35 milioni, di cui 11 milioni con copertura rinviata al 2020". (segue) (Ren)