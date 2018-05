Campania: seduta monotematica sui rifiuti del Consiglio Regionale (5)

- “Visto che nell’ambito del ciclo dei rifiuti si è posta una particolare attenzione alla vicenda dei fanghi da depurazione, vorrei ricordare a me stesso, al di là delle stupidaggini che sono circolate, che dall’autunno scorso, quindi da prima di tanti fatti, ivi compreso pseudo inchieste, che non sono inchieste, sono altre cose, ma da mesi prima abbiamo un problema grave, non ci sono impianti che vogliono ricevere i fanghi degli impianti di depurazione e sono andate deserte decine di gare dall’autunno scorso” – ha proseguito Bonavitacola – che ha spiegato: “qualcuno non sa che abbiamo una singolarità in Campania, a seguito di un’indagine della magistratura penale, risalente a dieci anni fa sugli impianti gestiti dalla cosiddetta Hidrogest, che determinarono gravi problemi ambientali, l’autorità giudiziaria limitò la destinazione di fanghi provenienti da questi depuratori soltanto alle discariche, cioè non ne consentì né il riutilizzo come compostaggio, né altro tipo di utilizzazione, ha detto: dovete portarli soltanto in discarica. Siamo l’unica Regione che per questi impianti ha un’unica condizione di smaltimento”. (Ren)