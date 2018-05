Napoli: ‘Premio Amato Lamberti’, cerimonia di premiazione il 18 giugno

- Si è chiuso il Bando 2018 rivolto a studenti universitari italiani o esteri che potranno concorrere all'assegnazione di due premi da mille euro ciascuno rispettivamente per una Tesi di Dottorato e per una Tesi di Laurea Magistrale riguardanti i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, della corruzione e delle economie illegali. Il premio nazionale 'Amato Lamberti', giunto quest'anno alla quinta edizione e organizzato dall'omonima Associazione assegnando i riconoscimenti vuole trasmettere il pensiero, la testimonianza e le lungimiranti visioni del grande sociologo dell'Università Federico II Amato Lamberti, che seppe tradurre i risultati della sua intensa attività di studioso nell'impegno politico antimafia di prima linea. Il premio è sostenuto dalla neo Associazione “Museo del Vero e del Falso” nata nel mese di dicembre 2015 ad opera di un gruppo di imprenditori campani aderenti al sistema confindustriale per contrastare le illegalità diffuse in termini di contraffazione che si verificano su tutti i mercati e che nella maggior parte dei casi sono frutto dell’operato di organizzazioni malavitose. (segue) (Ren)