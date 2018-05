Politica: Zinzi (FI), insegnamenti leader del passato siano guida per classe dirigente

- "I leader del passato possono essere un esempio per le nuove generazioni ed alcuni loro insegnamenti una guida per l'attuale classe dirigente che in molti casi sembra aver smarrito il valore delle idee ed il senso della Politica. Mi riferisco in particolare alla capacità di guardare al futuro e di superare le divisioni interne ad un'area culturale e politica. Per questo, il particolare clima politico che sta vivendo l'Italia rende quanto mai attuale e calzante l'incontro promosso dal Movimento di opinione Polo Sud, presieduto dell'amico Amedeo Laboccetta, in occasione dei 30 anni dalla morte di Giorgio Almirante. Sono certo che questo evento sarà un momento di discussione importante e sarà foriero di spunti stimolante nell'ottica di quel cambiamento di visione politica da tanti auspicato ed atteso". Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi intervenendo in merito all'incontro "Quando in politica c'erano i leader" in programma martedì 22 maggio al Teatro Sannazaro di Napoli.(Ren)