Napoli: a Giugliano aggredita dottoressa che aveva partecipato a campagna contro violenza sui medici (2)

- "La violenza sugli operatori sanitari è ormai quotidiana, ma non dobbiamo smettere di denunciare ogni episodio e di stringerci accanto a chi la subisce - ha detto Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord-. Non c'è nessuna giustificazione a comportamenti simili. Da mesi stiamo cercando di arginare il fenomeno con scelte organizzative, architettoniche, una formazione specifica, attività di comunicazione, il supporto di psicologi e richieste di incontri in Prefettura. Domani chiederò al Questore di intensificare l'attività di prevenzione della Polizia in favore dei nostri servizi di emergenza; mercoledì prossimo incontreremo i sindacati per discutere nuovamente del problema. Nei prossimi giorni, inoltre, incontrerò la collega aggredita per esprimerle la vicinanza dell'Azienda." (Ren)