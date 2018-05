Migranti: sgominata a Napoli organizzazione dedita alla tratta di nigeriane e al favoreggiamento della prostituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato 4 persone, un italiano e 3 nigeriani, per i reati di associazione a delinquere avente carattere di transnazionalità, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Si tratta di una nigeriana, alias Mommy, di anni 30, che vive in un appartamento a Giugliano in Campania (Na), insieme ad alcune connazionali, che lei stessa ha fatto giungere direttamente dalla Nigeria e che fa prostituire per suo conto; del suo fidanzato, di anni 29, che collabora con la fidanzata nella gestione delle ragazze; di un tassista, con pregiudizi di polizia specifici, che collabora con i tre, accompagnando ed andando a riprendere sul posto di lavoro le ragazze; del fratello della Mommy, che collabora con la sorella nella gestione delle ragazze ed ha contatti con altri soggetti, allo stato non identificati, che si trovano in Nigeria e in Libia e che, verosimilmente, organizzerebbero i cosiddetti "viaggi della speranza". (segue) (Ren)