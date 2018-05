Migranti: sgominata a Napoli organizzazione dedita alla tratta di nigeriane e al favoreggiamento della prostituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile di Napoli, coordinate dalla Dda, che hanno portato all'arresto dei soggetti, sono state avviate nell'aprile del 2016 in seguito alla denuncia sporta da una ragazza minorenne nigeriana, che riferiva di essere arrivata in Italia a bordo di un barcone dopo aver percorso un lungo viaggio, stipata in due autobus, insieme ad altri 140 connazionali, fino alla Libia. Giunta a Lampedusa, contattata da un uomo, era stata poi accompagnata, unitamente ad una sua amica, in zona Giugliano (Na), dove entrambe erano state consegnate ad una "madame" di nome Glory, ed indotte a prostituirsi al fine di pagare un debito di 30.000 euro per la propria liberazione. La ragazza, prima di lasciare il suo villaggio in Benin City, era stata sottoposta al "rito voodoo", che, nella regione di origine della minorenne, è chiamato "juju". L'articolata attività investigativa ha fatto emergere che le predette ragazze erano, appunto, gestite da questa "Mommy". Questa donna operava anticipando i soldi occorrenti per il viaggio delle ragazze, le quali, una volta giunte in Italia, ratealmente, erano obbligate a restituirli ed a dover versare, settimanalmente, le spese per il vitto e l´alloggio. La Mommy coordinava queste ragazze nigeriane (sorelle) nell'attività di prostituzione, beneficiando degli introiti che queste ultime ricavavano dall'attività. Mommy era solita spostarsi insieme alle sue sorelle, ma quando non le accompagnava sul luogo dove si prostituivano, telefonicamente, verificava il loro arrivo, controllando nel corso della giornata come procedeva il lavoro. Mommy gestiva in toto le ragazze e tutto quello che le riguardava: organizzava l'accompagnamento ed il rientro delle sorelle a casa, contattando, in prima persona, un taxi, che fungeva da accompagnatore. Sempre Mommy impartiva disposizioni alle ragazze, le controllava quando si dovevano preparare e scendere per lavorare, comprava loro accessori per essere più piacenti e comprava anche i preservativi da usare con i clienti; infine, era sempre lei che decideva cosa dovessero mangiare le ragazze. Anche il fidanzato di Mommy svolgeva un ruolo primario: era informato sull'attività svolta e conosceva bene le ragazze. Il tassista arrestato, invece, era una figura nuova nello scenario dello sfruttamento della prostituzione nigeriana, poiché i soggetti di tale etnia si affidano, per questo tipo di servizi, a loro connazionali. Si interessava anch'egli all'attività, avendo contatti con altri soggetti, allo stato non ancora identificati. (segue) (Ren)