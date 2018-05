Campania: seduta monotematica sui rifiuti del Consiglio Regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si è riunito per la seduta monotematica con all’ordine del giorno la trattazione tematica sulla gestione deirifiuti. “Quest’Amministrazione ha dato a questa Regione, ovviamente con il voto del Consiglio regionale, una legge sul ciclo dei rifiuti che non si approvava da decenni e in questa Regione si sono avvicendati commissari, subcommissari e maggiordomi di commissari, ma non si sono mai costituiti gli enti di governo del ciclo dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali” – ha detto il vice presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, assessore regionale all’ambiente. “Questo è il dato di partenza, dopodiché abbiamo portato 540 Consigli comunali della Campania ad approvare lo Statuto tipo degli enti d’ambito, si sono svolte le elezioni e con colpevole ritardo – lo voglio dire anche in modo critico – di molti Comuni gli enti di Governo non si sono insediati nei tempi che noi avevamo previsto e questo è un ritardo che va assolutamente colmato perché la Regione Campania non vuole gestire nulla, la Regione Campania vuole programmare, se deve correggere le leggi le corregge insieme – ovviamente – agli organi esecutivi e quelli legislativi, ma non vuole gestire. (segue) (Ren)