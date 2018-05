Salerno: Cirielli (Fdi) incontra il sindaco di Nocera Inferiore

- "Questa mattina ho incontrato il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato". Lo ha annunciato, in una nota, il deputato di Fratelli di Italia, Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati. "Al netto di un rapporto di amicizia ventennale, stamane ho tenuto un colloquio con Torquato nell'ambito di una serie di visite istituzionali nella zona nord della provincia di Salerno, in cui ho ribadito la piena disponibilità, in quanto parlamentare del territorio, a dare un contributo, nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale, al di là e a prescindere dalle posizioni politiche, alla risoluzione delle problematiche della città di Nocera Inferiore", ha spiegato Cirielli. "Per le identiche ragioni - ha concluso Cirielli - ho incontrato il sindaco del Pd di Cava de Tirreni Vincenzo Servalli, anche più distante dalle mie posizioni politiche. A maggior ragione ho voluto incontrare un sindaco come Torquato espressione di una coalizione civica e sindaco di una delle più grandi città della Provincia". (Ren)