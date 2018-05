Erasmus+ in Campania: dal 2014 finanziati progetti per 10 milioni di euro (2)

- "Ben vengano iniziative come il programma Erasmus+ che aiutano i giovani a fare un percorso all'estero già alle superiori" ha detto Valeria Costantino, coordinatrice della commissione Internazionalizzazione del dipartimento di Farmacia della Federico II che ha poi invitato "tutti i ragazzi a proseguire anche con il programma Erasmus riservato agli studenti universitari". Per Giuseppe Canfora, presidente della Provincia di Salerno e partner del progetto "Youth Successors: Erasmus+ Capacity Building", "Gli studenti campani devono formarsi all'estero per poi tornare in Italia, perché noi, in Italia, abbiamo bisogno dell'intelligenza e della conoscenza dei nostri giovani". "Il progetto Eu Tour è una grande opportunità per i giovani, è una esperienza di mobilità, di formazione e di vita all'estero. Questi ragazzi si sono confrontati con altri colleghi di altri paesi, hanno appreso nuove competenze e tutto questo ha dato loro la possibilità di entrare con maggiore consapevolezza nel mondo del lavoro" ha concluso Sergio Bolletti Censi, direttore generale di Cosvitec. Il progetto Erasmus +, Eu Tour, coordinato dalla Cosvitec Università e Impresa, società consortile esperta nell'elaborazione di progetti di ricerca e di alta formazione finanziati da programmi comunitari, nazionali e regionali, ha previsto la mobilità di 150 studenti della Campania e l'attivazione di altrettanti tirocini formativi all'estero (in Romania, Spagna e Irlanda) nell'ambito del marketing turistico. Cinque gli istituti coinvolti: "ISIS Gaetano Filangieri" di Frattamaggiore; "IISS Francesco Saverio Nitti" di Napoli; "IIS Don Geremia Piscopo" di Arzano; "ISISS Taddeo da Tessa" di Sessa Aurunca; "IIS Adriano Tilgher" di Ercolano. (Ren)