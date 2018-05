Calcio: Figc deferisce Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica per contatti con ambienti camorristici

- Deferiti dalla giustizia sportiva con l’accusa di aver frequentato in passato e frequentare ancora oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici i calciatori Pepe Reina, Paolo Cannavaro e l’ex calciatore oggi allenatore, Salvatore Aronica. I tre andranno a processo sportivo a seguito dell'Inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc. Il procuratore capo Giuseppe Pecarora ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilita' i club di appartenenza Napoli, Sassuolo e Palermo. Paolo Cannavaro - si legge in una nota della Figc - calciatore tesserato sino al gennaio 2014 con il Napoli e dal febbraio 2015 con il Sassuolo - avrebbe provato a vendere un orologio prezioso di notevole valore (400mila dollari) ma dubbia provenienza, nella disponibilita' del suocero Luigi Martino. Avrebbe anche ottenuto dal Napoli due biglietti omaggio a favore di personaggi legati a clan camorristico Lo Russo e avrebbe fornito al team manager del Napoli, Giovanni Paolo De Matteis, dati anagrafici errati per sviare il controllo di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e amministrativa. Si sarebbe anche prestato con il pregiudicato Gabriele Esposito a fornire la sua carta di credito per porre in essere truffe. (segue) (Ren)