Calcio: Figc deferisce Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica per contatti con ambienti camorristici (2)

- Per quanto riguarda il deferimento di Pepe Reina, la Figc sottolinea che il portiere spagnolo avrebbe intrattenuto ''inopportunamente rapporti di frequentazione ed amicizia concretizzatisi in vacanze, disponibilita' d'uso di auto di grossa cilindrata di proprieta' di Gabriele Esposito e agevolazioni all'accesso in zona riservata dello stadio San Paolo in occasione delle partite ufficiali''. Deferito per le frequentazioni con i fratelli Esposito anche Salvatore Aronica, calciatore della SSC Napoli dall'1/09/2008 al 02/01/2013, dal 03/01/2013 al 15/01/2015 del Palermo. La Procura federale ha poi deferito tre dipendenti della Ssc Napoli, il team manager Giovanni Paolo De Matteis, il responsabile della biglietteria e delegato alla sicurezza Luigi Cassano e il direttore commerciale marketing del Napoli Alessandro Formisano. (Ren)