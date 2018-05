Campania: seduta monotematica sui rifiuti del Consiglio Regionale (2)

- “Abbiamo a che fare con una multa pesante, che è stata decisa dall’Unione Europea, con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti in fase antecedente, l’entrata in carico di quest’Amministrazione e di questo Consiglio regionale, ma la multa si paga e si paga fino a quando noi, e questo dice purtroppo quella sentenza, non solo avremo definito strategie, perché di strategie a Bruxelles ne sono state portate parecchie in questi anni, – ha detto il Vice presidente della Giunta regionale - l’Unione Europea attende fatti, dobbiamo sviluppare la raccolta differenziata ancora di più, siamo ad un livello del tutto dignitoso in Regione Campania, intorno al 51 per cento. Siamo la prima Regione del Mezzogiorno, siamo in linea con la media nazionale, ma abbiamo bisogno di fare scelte e di realizzare risultati sulle dotazioni impiantistiche a partire da quelle a servizio della raccolta differenziata. La prima impiantistica a servizio della raccolta differenziata sono gli impianti di trattamento di frazione organica che deriva dalla raccolta differenziata”. (segue) (Ren)