Napoli: FI, da sindaco Sant'Antimo gravissima strumentalizzazione del dramma disoccupazione

- "E' scandaloso che un sindaco in grave difficoltà politica strumentalizzi il dramma della disoccupazione, ricorrendo ai peggiori sotterfugi pur di conservare la propria maggioranza". Lo ha denunciato in una nota il Coordinamento di Forza Italia di Sant'Antimo commentando il post pubblicato all'indomani delle dimissioni dell'assessore Annalisa Galoppo dal sindaco Aurelio Russo col quale illustra "i primi due concorsi ad essere banditi". "E' vergognoso - prosegue il documento di Forza Italia –: due consiglieri lasciano la maggioranza, un assessore si dimette e per tutta risposta il sindaco, anziché fare chiarezza su di una crisi politica oramai irreversibile ed innescata da una gestione familistica e clientelare della cosa pubblica, agita l'esca di qualche posto di lavoro al Comune pur di raccogliere un po' di consenso o prendere all'amo qualche consigliere comunale". "Naturalmente – ha concluso la nota - continueremo a denunciare con forza questa indegna speculazione e a vigilare con la massima attenzione ogni passo di questa traballante amministrazione".(Ren)