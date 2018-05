Salerno: al via i lavori di recupero dell'impianto sportivo "Provenza" a Montecorvino Rovella (2)

- "Una volta completato, il centro sportivo di Macchia diventerà punto di riferimento non solo per le squadre di calcio di Montecorvino Rovella, ma anche per le compagine sportive dell'intero comprensorio dei Picentini e potrà anche ospitare gli allenamenti della Salernitana Calcio", ha commentato il sindaco Egidio Rossomando, spiegando: "Purtroppo la burocrazia ha rallentato e non poco il completamento di questa opera strategica. Mi corre l'obbligo ringraziare l'ex consigliere comunale Arturo Vassallo che, nel 2011, ha lavorato all'ottenimento di questo importante finanziamento. A breve è previsto l'adeguamento della pista di atletica leggera e il completamento dell'impianto di illuminazione". L'importo dei lavori ammonta a circa 750.200 euro, e sono stati ottenuti grazie all'accesso di un mutuo a tasso agevolato del credito sportivo. Alla gara hanno partecipato trecentosessantaquattro ditte, ma l'appalto è stato aggiudicato all'impresa "Aura srl" di Marigliano, in provincia di Napoli. (Ren)