Erasmus+ in Campania: dal 2014 finanziati progetti per 10 milioni di euro

- Sono 374 i progetti finanziati dall'agenzia nazionale Erasmus+ Inapp, in Italia, nell'ambito del programma Erasmus+ per gli istituti superiori tecnico professionali dal 2014 al 2017. Di questi, 30 i progetti approvati in Campania con finanziamenti per circa 10 milioni di euro. È quanto spiegato da Roberta Grisoni dell'agenzia nazionale Erasmus+ Inapp nel corso del convegno "Erasmus+: il viaggio che ti cambia la vita", che si è svolto questa mattina presso l'aula Ciliberto del Complesso di Monte Sant'Angelo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. "I primi risultati, per il periodo 2014/2020 - ha spiegato ancora la Grisoni - sono molto incoraggianti, l'azione della mobilità internazionale è una di quelle di maggiore successo e già si sta lavorando alla prossima programmazione dei fondi comunitari". Per Laura Fucci, delegato Erasmus di ateneo della Federico II "Il programma Erasmus ha contribuito a formare i cittadini di Europa. Chi ha partecipato all'Erasmus, infatti, ha un tasso di disoccupazione nettamente inferiore, circa il 23% in meno a 5 anni dalla laurea mentre il 40% degli ex Erasmus si trasferisce all'estero. Gli studenti che hanno fatto esperienze all'estero sono più curiosi, hanno acquisito maggiori capacità di problem solving, buona conoscenza di una lingua straniera e maggiori capacità di adattamento". "L'esperienza all'estero è estremamente formativa e i nostri ragazzi dimostrano, in queste occasioni, di avere una marcia in più" ha spiegato Giorgio Serino, presidente della commissione Internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. "Oggi il mondo è una realtà globale, senza barriere e, in questo mondo così complesso, una formazione internazionale consente di acquisire capacità e conoscenze fondamentali per aiutare i giovani a essere sempre più competitivi nel mondo del lavoro" ha aggiunto. (segue) (Ren)