Salerno: le nuove frontiere delle malattie uro-andrologiche al 13° congresso Urop

- Le malattie uro-andrologiche, con le ultime novità terapeutiche e tecnologiche nella cura del tumore della prostata e della vescica, nella disfunzione erettile e nell'infertilità maschile sono i temi al centro del 13° congresso multidisciplinare dell'Urop - Urologi dell'ospedalità privata - presieduto dall'uro-andrologo Stefano Pecoraro, direttore dipartimento Urologia Gruppo Malzoni Neuromed Avellino, che si terrà a Salerno (Grand Hotel) dal 24 al 26 maggio 2018. Urologi, andrologi, endocrinologi, sessuologi, ginecologi, biologi e psicologi, provenienti da tutta Italia,si confronteranno su tutte le problematiche afferenti alla sfera genitale e sessuale maschile. Coinvolti anche i medici di medicina generale per la creazione di un network sulla gestione integrata del paziente urologico ed andrologico. In apertura dei lavori (ore 8.30) è prevista una live surgery in diretta via satellite dalle sale operatorie della Clinica Malzoni Neuromed di Avellino dove saranno effettuati interventi delle alte e basse vie urinarie, di chirurgia protesica e laparoscopica. In programma anche un focus sulle novità nella sessualità di coppia, poi un confronto sulla comunicazione digitale in uro-andrologia e la presentazione di numerosi casi clinici.(Ren)