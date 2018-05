Privacy: i commercialisti sulla nuova normativa voluta dall'Unione Europea (3)

- Per Simonetta Cavalieri (presidente Social Innovation Society e coordinamento scientifico Commissione ISI Odcec Napoli), "l'obiettivo in questo momento è far capire ad aziende e professionisti che questa non è una semplice norma, ma l'opportunità di rivedere i modelli di business da un punto di vista globale". Dina Cavalli (consigliere Ordine Avvocati Napoli), ha rimarcato: "Il nuovo regolamento privacy può essere sicuramente un'opportunità per i professionisti. L'idea di creare momenti di lavoro congiunti è vincente, perché si tratta di profili che hanno competenze diverse che però interagiscono perfettamente tra loro". Al dibattito sono intervenuti Giovanna Ianni (partner Lexalia Studio Legale e Tributario); Lorenza Rossi (sales, Marketing e Business e partnership manager Risk Solver); Massimo Carosella (risk manager Risk Solver); Lorenza Rossi (sales, Marketing e Business e Partnership manager Risk Solver); Bianca Bosco (componente commissione ISI Odcec Napoli) e Giovanni Manco (consulente Data Protection). (Ren)