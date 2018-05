Campania: Saiello (M5S), Bonavitatola sostituisce De Luca anche nelle offese a Fanpage

- “Questa è la terra in cui, quando i riflettori sono accesi su un caso che scuote gli animi e le coscienze, forze politiche sotto ogni bandiera si mettono in fila per guadagnare la passerella. Si è perso il conto degli attestati di finta solidarietà e di parole belle solo nella forma, spese per i giornalisti della redazione di Fanpage.it quando è stata pubblicata l’inchiesta Bloody Money. Professionisti che hanno messo a repentaglio la propria vita per scavare dentro una verità troppo scomoda per chi amministra la nostra terra o che occupa posizioni di prestigio. Nei giorni caldi dell’inchiesta, il governatore di questa regione ha addirittura offeso gli autori di quell’inchiesta, parlando di camorrismo giornalistico, suscitando l’indignazione dei suoi seguaci e scatenando una vera e propria caccia al giornalista. Dove sono questi finti moralisti, oggi che il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, nel suo intervento che ha aperto la seduta monotematica ottenuta dal Movimento 5 Stelle, piuttosto che rendere conto delle storture sulla gestione dei rifiuti emerse grazie a quell’inchiesta giornalistica, è tornato ad offendere proprio i cronisti di Fanpage, parlando dei loro lavoro in termini di pseudoinchieste, pseudogiornalismo, sciocchezze, fesserie”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo regionale in Campania del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. “Non ci saremmo certo aspettati un mea culpa, ma è addirittura paradossale l’assoluta mancanza di rispetto che quanti governano questa regione mostrano per chi esercita il suo sacrosanto diritto di cronaca e di espressione”, ha concluso. (Ren)