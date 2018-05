Campania: seduta monotematica sui rifiuti del Consiglio Regionale (3)

- Bonavitacola si è soffermato sul problema delle ecoballe: “è un tema di dimensioni colossali, come vi è noto. Il Governo il 25 novembre 2015 ha approvato meritoriamente all’epoca il decreto-legge n. 185 con il quale diede alla Regione Campania trenta giorni per approvare un programma straordinario per affrontare un problema che sta qui da oltre dieci anni. Il 23 dicembre 2015 alle ore 12,00 da Santa Lucia è partito il programma straordinario che ha individuato tre filiere di approccio. Vado a grandi numeri: abbiamo 5 milioni 600 mila tonnellate di ecoballe e pensate che in Campania si producono 2 milioni 600 mila tonnellate di rifiuti all’anno. È come se noi concentrassimo per due anni nello stesso posto o in pochi posti tutti i rifiuti che produciamo senza portarli da nessun’altra parte. Questa è la dimensione. Per un milione di tonnellate abbiamo puntato sul trasporto fuori regione e poi abbiamo puntato su due filiere impiantistiche escludendo di fare termovalorizzatori”. (segue) (Ren)