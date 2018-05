Napoli: elezioni di un cittadino extracomunitario al Consiglio Comunale, domani si presenta inziativa

- Martedì 22 maggio alle ore 15,00 presso la Sala della Loggia di Castel Nuovo (Maschio Angioino), si terrà l'evento di presentazione delle elezioni di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale di Napoli. In quest'occasione saranno illustrate le modalità di presentazione delle candidature, la tempistica e le sedi di svolgimento delle elezioni previste per metà luglio. Nei giorni scorsi è stata predisposta la lista elettorale aggiunta dei cittadini stranieri, extracomunitari e apolidi iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Napoli con regolare presenza sul territorio. Saranno chiamati alle urne circa 25.000 elettori, dunque l'espressione di voto garantirà un momento di partecipazione democratica di tutte le comunità straniere che contribuiscono alla vita sociale della città. Ogni elettore potrà votare presso la propria municipalità di residenza. Questa mattina, infatti, il Sindaco de Magistris, con un Decreto sindacale ha indetto l'elezione di un cittadino extracomunitario, denominato "consigliere aggiunto", per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto del Comune di Napoli. le operazioni di voto si svolgeranno domenica 15 luglio. (segue) (Ren)