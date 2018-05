Napoli: elezioni di un cittadino extracomunitario al Consiglio Comunale, domani si presenta inziativa (2)

- "Oggi è iniziata una nuova stagione elettorale" -dichiara l'assessore alla trasparenza Alessandra Sardu – "che si concluderà domenica 15 luglio e che porterà all'elezione di un cittadino extracomunitario alla carica di consigliere aggiunto al Consiglio Comunale di Napoli. Il consigliere aggiunto avrà la possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto. Tutto lascia presagire che i prossimi mesi rappresenteranno un momento di confronto importante con le comunità extracomunitarie residenti a Napoli, e ci auguriamo che la campagna elettorale sia ricca di contenuti e proposte da parte dei candidati. Mentre il nostro paese" – conclude l'Assessore - "è attraversato da pericolosi venti di razzismo, di odio e di xenofobia, a Napoli proviamo a costruire una società diversa: quella del rispetto per gli altri, della convivenza pacifica e dell'inclusione. E crediamo che questo si possa realizzare dando voce alle comunità extracomunitarie all'interno del Consiglio Comunale, che è il luogo in cui sono rappresentate tutte le forze politiche della città. Napoli si riconferma città dell'accoglienza, in cui si costruiscono ponti e non muri". (Ren)