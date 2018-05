Campania: Consiglio Regionale approva variazione bilancio 2018-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dal Vice presidente vicario Tommaso Casillo, ha approvato, con 23 voti favorevoli della maggioranza, e 17 astenuti delle opposizioni, il Disegno di legge “Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018”,ad iniziativa della Giunta regionale. Il provvedimento è stato introdotto all’esame dell’Aula dal Presidente della II Commissione Bilancio e Finanze, Francesco Picarone, che ha spiegato: “al fine di consentire un’adeguata iniziativa di ristrutturazione delle società regionali operanti in materia ambientale e di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, il ddl prevede un intervento finanziario di € 6.750.000,00, a titolo di ricapitalizzazione, della società “Campania Ambiente e Servizi s.p.a.”, anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui si riconosce la legittimità. (segue) (Ren)