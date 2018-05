Privacy: i commercialisti sulla nuova normativa voluta dall'Unione Europea (2)

- "Al tempo stesso siamo critici sul fatto che non venga in alcun modo considerata la strutturazione attuale degli studi professionali. Il lavoro svolto dai commercialisti, infatti, non sempre viene metabolizzato dal cliente e i tempi di rientro sono lunghi. Ecco perché a certi adempimenti andrebbero accompagnate misure agevolative adeguate". Amelia Scotti, presidente della Commissione innovazione sociale per l'imprenditorialità, ha affermato: "L'Ordine di Napoli ha promosso con largo anticipo una dettagliata informazione a favore degli iscritti con la possibilità concreta di conoscere da vicino questo ambito particolarmente delicato. Questo nuovo adempimento potrebbe concedere al professionista la facoltà di riprendere l'attività di consulenza, affiancando l'imprenditore e verificando gli impatti che vengono generati all'interno delle aziende, migliorando così le performance". Liberatina Santillo, ordinario Facoltà Ingegneria Università Federico II Napoli, ha invece sottolineato: "Dal 26 maggio tutte le aziende che non si sono ancora messe in regola con la nuova privacy, nonostante i due anni di tempo concessi dall'Europa, saranno 'fuorilegge' e dunque potrebbero essere sanzionate con multe molto salate". (segue) (Ren)