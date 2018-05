Carceri: Cirielli (FdI), basta criminalizzare polizia penitenziaria. Stop riforma

- "Basta criminalizzare la polizia penitenziaria con racconti che non tengono conto delle condizioni di insicurezza e pericolo che gli agenti vivono quotidianamente negli istituti penitenziari": lo ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fratelli di Italia, commentando la denuncia del del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe sull'ennesima aggressione subita dagli agenti nel carcere di Rebibbia a Roma nel tentativo di sedare una rissa tra detenuti". "Agli agenti feriti va la mia solidarietà ma soprattutto l'impegno in Parlamento a bloccare la scellerata riforma del ordinamento penitenziario voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che si trasformerebbe nell'ennesimo svuota-carceri", ha spiegato Cirielli. "Al contrario sosterremo tutte quelle iniziative che il prossimo governo vorrà mettere in campo per eliminare il regime delle celle aperte e della vigilanza dinamica, che hanno generato un conflitto senza precedenti all'interno delle carceri tra detenuti e agenti", ha concluso il deputato di FdI. (Ren)