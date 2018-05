Salerno: al via i lavori di recupero dell'impianto sportivo "Provenza" a Montecorvino Rovella

- Sono partiti oggi i lavori per il completamento del campo di calcio della frazione Macchia di Montecorvino Rovella, nel salernitano, con l'inaugurazione del cantiere da parte del primo cittadino Egidio Rossomando. L'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, ha attuato un programma d'interventi rivolto al miglioramento della fruibilità delle attrezzature sportive e, in particolare, il progetto di recupero dell'impianto sportivo "Provenza" è quello di dotare il terreno di gioco di un manto erboso di tipo sintetico che rispetti le normative del settore sportivo, al fine di ottenere l'omologazione da parte della Lega nazionale dilettanti. L'intervento prevede, inoltre, la realizzazione di due gradinate in cemento armato in aggiunta a quella esistente, la realizzazione della copertura dell'intera tribuna mediante una struttura costituita da pilastrata in profili d'acciaio disposti su plinti e travature portanti sempre in acciaio a sostegno degli arcarecci, su cui sarà disposta una pannellatura in lamiera. La riqualificazione riguarderà anche la messa in opera della recinzione di separazione spazio esterno/zona pubblico in corrispondenza della tribuna e quella esistente, nonché il recupero dei servizi igienici sottostanti le gradinate. Oggi il complesso sportivo è composto da un campo da tennis e uno da pallavolo, fruibili tutto l'anno e due piscine scoperte di cui una semi olimpionica. (segue) (Ren)