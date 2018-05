Campania: seduta monotematica sui rifiuti del Consiglio Regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I ritardi che si sono accumulati sono stati causati da due fattori: il primo sono queste criticità che vi ho detto, il secondo, in particolare per l’impianto che prevediamo di utilizzare dall’ex Centrale Enel di Giugliano, ci sono state delle lungaggini nel perfezionare, mi auguro che perfezioneremo bene l’acquisizione di quell’area, perché essendo un’area da acquistare da parte della Pubblica Amministrazione, oltre alla gara per individuarla e oltre alla stima è stato necessario aspettare il visto di congruità dell’Agenzia Nazionale del Demanio, solo a vallo di questo visto di congruità l’Enel ha avviato le procedure per perfezionare gli atti contrattuali, nel frattempo, comunque, stiamo andando avanti in parallelo. È chiaro, non avremo, domani mattina, la sparizione delle ecoballe, ma credo che in pochi mesi avremo la contrattualizzazione delle eco balle, che significa la definizione degli atti contrattuali per completare le procedure”. (segue) (Ren)